СКР возбудит уголовное дело по факту пожара в историческом доме в Воронеже

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя воронежского ведомства возбудить уголовное дело из-за пожара на объекте культурного наследия регионального значения (ОКН) на улице Депутатской,7, а также доложить о ходе и результатах его расследования. Как сообщили в ведомстве, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее воронежские следователи проводили проверку по факту происшествия.

Пожар произошел в ночь с 29 на 30 октября. В региональном главке МЧС рассказали, что в результате инцидента огнем повреждена крыша на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Это уже четвертый пожар в пятиэтажке за сентябрь-октябрь. Пресс-служба мэрии Воронежа сообщала, что информация по каждому инциденту направляется в правоохранительные органы. Возможной причиной всех возгораний в горадминистрации называют поджоги. По словам чиновников, такие происшествия не снимут со здания статус ОКН.

Также в мэрии заявляли, что «профильные службы муниципалитета прилагают максимум усилий для спасения дома от вандалов». Для этого на прошлой неделе управление имущественных и земельных отношений получило от «надзорного ведомства» одобрение на дополнительные меры по ограничению доступа в здание: «Речь идет о том, что планируется закрыть металлопрофильными листами еще десять оконных проемов, через которые, вероятно, осуществляется проникновение поджигателей». Работы планируется произвести «в сжатые сроки».

В начале октября мэр Вадим Кстенин подписал постановление о проведении конкурса для приватизации исторического дома при начальной цене в 1 руб. В течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи победителя обяжут разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома. Он сможет отреставрировать и отремонтировать его или обновить и приспособить для современного использования. Работы могут быть проведены в течение пяти лет.

Дом является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году он был признан аварийным, его расселяли до августа 2021 года, поскольку не все собственники помещений сразу соглашались переезжать из ставшего опасным жилья. Власти вложили в расселение 191,4 млн руб., из них 134 млн руб. выделил областной бюджет. В 2022 году объект был полностью освобожден, из него съехал последний коммерческий арендатор. Была выполнена консервация, заложены окна первого этажа.

UPD: В мэрии Воронежа рассказали, что по, поручению главы города Вадима Кстенина, профильные службы муниципалитета закупили необходимый материал и завершили в историческом здании работы по закрытию оконных проемов, «через которые, вероятно, осуществлялось проникновение поджигателей».

Алина Морозова

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