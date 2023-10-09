В Воронеже исторический дом на Депутатской выставят на торги за 1 рубль

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о проведении конкурса для приватизации исторического дома (объекта культурного наследия регионального значения) на улице Депутатской, 7. Его площадь составляет 7,9 тыс. кв., количество этажей — шесть. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Начальная цена составит 1 руб.

Задаток для участия в конкурсе — 64,3 млн руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в управлении имущественных и земельных отношении мэрии, он составляет 20% от кадастровой стоимости здания, которая равняется 300 млн руб. «Шаг конкурса» будет сформирован горадминистрацией в пределах 5% от этой суммы. Победителем торгов выберут участника, предложившего наивысшую цену. Ему вернут часть задатка, превышающую итоговую стоимость объекта.

В течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи покупателя обяжут разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома, являющегося объектом культурного наследия. Он сможет отреставрировать и отремонтировать его или обновить и приспособить для современного использования. Работы могут быть проведены в течение пяти лет. Все мероприятия должны быть согласованы с городской администрацией.

Также обязательным условием приобретения дома является выплата мэрии аренды за земельный участок под ним в размере 1 руб. в год. Если покупатель не будет выполнять требования чиновников, они могут расторгнуть договор.

Дом является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году он был признан аварийным, его расселяли до августа 2021 года, поскольку не все собственники помещений сразу соглашались переезжать из ставшего опасным жилья. Власти вложили в расселение 191,4 млн руб., из них 134 млн руб. выделил областной бюджет. В 2022 году объект был полностью освобожден, из него съехал последний коммерческий арендатор. Была выполнена консервация, заложены окна первого этажа.

За последний месяц в доме трижды вспыхивали пожары. В мэрии направили заявления в правоохранительные органы, полагая, что причиной возгораний могли стать поджоги. Там отмечали, что здание в любом случае не утратит статус объекта культурного наследия.

Почему программа сдачи исторических домов в Воронеже в аренду за 1 рубль оказалась неэффективной — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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