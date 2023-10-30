В Воронеже произошел пожар в историческом здании на Депутатской

В историческом жилом доме на улице Депутатской, 7 в Советском районе Воронежа (объект культурного наследия регионального значения) минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Уточняется, что одной из версий причин возгорания является поджог.

В МЧС рассказали, что от получения сообщения о происшествии до ликвидации пожара прошел час и 15 минут. В результате инцидента огнем повреждена крыша на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Это уже четвертый пожар в пятиэтажке за сентябрь-октябрь. Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила, что информация по каждому инциденту направляется в правоохранительные органы. Возможной причиной всех возгораний в горадминистрации называют поджоги. По словам чиновников, такие происшествия не снимут со здания статус объекта культурного наследия. В региональном главке МВД пообещали «Ъ-Черноземье», что прокомментируют произошедшее позднее.

Также в мэрии заявили, что «профильные службы муниципалитета прилагают максимум усилий для спасения дома от вандалов». Для этого на прошлой неделе управление имущественных и земельных отношений получило от «надзорного ведомства» одобрение на дополнительные меры по ограничению доступа в здание: «Речь идет о том, что планируется закрыть металлопрофильными листами еще десять оконных проемов, через которые, вероятно, осуществляется проникновение поджигателей». Работы планируется произвести «в сжатые сроки».

Дом является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году он был признан аварийным, его расселяли до августа 2021 года, поскольку не все собственники помещений сразу соглашались переезжать из ставшего опасным жилья. Власти вложили в расселение 191,4 млн руб., из них 134 млн руб. выделил областной бюджет. В 2022 году объект был полностью освобожден, из него съехал последний коммерческий арендатор. Была выполнена консервация, заложены окна первого этажа.

В начале октября мэр Вадим Кстенин подписал постановление о проведении конкурса для приватизации исторического дома при начальной цене в 1 руб. В течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи победителя обяжут разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома. Он сможет отреставрировать и отремонтировать его или обновить и приспособить для современного использования. Работы могут быть проведены в течение пяти лет.

UPD: в пресс-службе регионального главка МВД «Ъ-Черноземье» рассказали, что по факту пожара на улице Депутатской,7 проводится проверка. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз для определения причины возгорания. После предыдущих инцидентов уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет колонии) не возбуждено.

Почему программа сдачи исторических домов в Воронеже в аренду за 1 рубль оказалась неэффективной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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