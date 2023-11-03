Полиция предостерегла организатора акций против миграционной политики в Самаре

Руководитель движения «Патруль России» Данил Голованов, который планировал провести в Самаре митинг и демонстрацию «против антинародной миграционной политики» 4 ноября текущего года, получил предостережение полиции о недопустимости противоправных действий. Копия документа с подписью начальника ОП по Ленинскому району УМВД по Самаре подполковника полиции Станислава Осанкина опубликована в сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В предостережении говорится, что «участие в проведении публичных мероприятий в форме одиночных пикетирований создают условия для совершения противоправных деяний», за которые предусмотрена ответственность по ст. 212.1 УК РФ и ст. 20.2 КоАП РФ. При этом ОП по Ленинскому району УМВД по Самаре не располагает сведениями о том, что Данил Голованов участвовал в указанных мероприятиях, отмечается в документе.

Ранее активисты уведомили чиновников о планах провести акции. Однако администрация Самары отказала им в согласовании мероприятий.

Также на 4 ноября в городе планировался Крестный ход ко Дню народного единства. В связи с этим планировалось ограничить движение в центре Самары. Однако позже самарская епархия РПЦ сообщила об отмене Крестного хода и прочих мероприятий 4 ноября, не уточнив причин такого решения.

Перед этим в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Евгений Чернов