Крестный ход в Самаре отменен

Отменен Крестный ход, который планировалось провести в Самаре, в субботу, 4 ноября текущего года. Об этом сообщает местная епархия Русской православной церкви (РПЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

«Отменены все массовые мероприятия, в том числе Крестный ход»,— говорится в сообщении.

Причина отмены не называется. Ранее в историческом центре Самары планировалось ограничить движение транспорта из-за Крестного хода. Его предполагалось провести в честь Дня народного единства.

Также стало известно об ограничении движения в период Парада Памяти в Самаре. В связи с этим на ряде улиц города запретили продавать алкоголь.

Георгий Портнов