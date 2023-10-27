Власти не согласовали акции против миграционной политики в Самаре

Администрация Самары отказала активистам в проведении митинга и демонстрации «против антинародной миграционной политики» 4 ноября текущего года. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в управлении информации и аналитики мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В городской администрации отметили, что ранее к ним поступало уведомление о проведении акций. Их планировало провести общественное объединение «Патруль России».

Организаторы решили выступить «против антинародной, антироссийской миграционной политики». Марш предполагалось провести в Самаре от площади героев 21 армии по пр. Ленина, ул. Полевой, Молодогвардейской до площади Славы.

После этого на площади Славы должен был состояться митинг. Планируемое число участников составляло 400 человек.

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов