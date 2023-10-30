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В историческом центре Самары ограничат движение из-за Крестного хода

Движение транспорта будет временно ограничено в историческом центре Самары из-за Крестного хода в честь Дня народного единства в субботу, 4 ноября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мера будет действовать с 9:30 до 12:30 (MSK+1) 4 ноября 2023 года по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека. Кроме того, транспорт не сможет ездить в указанный период по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького и по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

Также на указанных участках с 6:00 до 12:30 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспорта. Ограничение на этой территории не коснется спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также городского общественного транспорта.

Ранее стало известно о досрочном открытии движения по путепроводу на Земеца в Самаре. В мэрии отмечают, что на следующий год «останется небольшой фронт работ под мостом».

Георгий Портнов

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