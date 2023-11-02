СПБ Биржа планирует осуществить биржевые торги 6 ноября

ПАО «СПБ Биржа» планирует возобновить биржевые торги 6 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале организатора торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

В пресс-службе площадки уточнили, что операции с иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября не будут осуществляться в режиме основных торгов. Начать их намерены 6 ноября.

Ранее «Ъ» писал, что СПБ Биржу включили в санкционный список США. Сперва организатор торгов сообщил, что эта ситуация не затронет активы клиентов биржи. Позже на площадке на время приостановили торги иностранными акциями.

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