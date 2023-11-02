Бахрейн отозвал посла из Израиля и прекратил экономические отношения

Бахрейн принял решение отозвать своего посла из Израиля и приостановить экономические отношения с еврейским государством. Израильский посол также покинул Манаму. Об этом говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

«Совет представителей подтверждает, что посол Израиля в королевстве Бахрейн покинул Бахрейн, а королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В заявлении парламента указывается, что такое решение подтверждает «твердую историческую позицию Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа». В нижней палате бахрейнского парламента подчеркнули, что «продолжение войны и военных операций, а также продолжающаяся израильская эскалация в свете несоблюдения международного гуманитарного права побуждают требовать больше решений и мер, которые сохраняют жизни невинных людей и гражданских лиц в Газе».

7 октября радикальное палестинское движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу. Боевики проникли на израильскую территорию и захватили заложников. В ответ Израиль объявил о начале военной операции против «Хамаса». В рамках операции ЦАХАЛ нанес авиаудар по городу Джабалия, в результате которого был убит один из командиров «Хамаса». После этого дипотношения с Израилем разорвала Боливия.

Как большинство арабских стран, Бахрейн официально не признавал Израиль после провозглашения независимости в 1948 году. Бахрейн установил дипотношения с Израилем только в сентябре 2020 года в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Израилем.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».