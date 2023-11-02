К гаишнику пришли за недвижимостью

Суд в Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС Дмитрия Горинова. Экс-полицейский не смог доказать, что пять принадлежащих ему объектов недвижимости и два автомобиля общей стоимостью 31 млн руб. были приобретены на законные доходы. Тем временем в регионе продолжается расследование дела о взяточничестве, обвиняемыми по которому проходят Дмитрий Горинов и еще несколько бывших сотрудников Донского отдельного батальона ДПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аксайский районный суд Ростовской области удовлетворил иск прокурора региона об обращении в доход РФ имущества бывшего командира третьего взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по области Дмитрия Горинова и его родственников на сумму более 31 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как установил суд, в период с 2020 по 2021 год Дмитрий Горинов купил пять объектов недвижимости и два автомобиля на общую сумму более 31 млн руб., однако позднее не смог доказать, что они были приобретены на законные доходы. Судом также признано, что экс-полицейский оформлял недвижимость и транспорт на родственников «с целью уклонения от обязанности декларирования своего имущества и сокрытия незаконных доходов».

В отношении Дмитрия Горинова продолжается расследование уголовного дела о получении взятки в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Коррупционная схема сотрудников Донского отдельного батальона ДПС, действовавшая на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе, была раскрыта в 2022 году. По версии Следственного комитета России (СКР), полицейские в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей.

Участники схемы якобы фотографировали проезжающие автомобили и при помощи графического редактора создавали «фиктивные доказательства нарушений водителями ПДД».

«Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений»,— рассказывала представитель МВД России Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, водители под давлением передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. до 500 тыс. руб.

В рамках уголовного дела были задержаны 26 человек, в том числе 10 действующих сотрудников полиции. 18 фигурантов, в том числе Дмитрий Горинов, были отправлены под арест.

Позже стало известно, что Дмитрия Горинова также подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение связано с тем, что сотрудники ДПС не составляли административные протоколы в отношении нарушителей. Также сообщалось, что Дмитрию Горинову вменяют использование подложного номера автомобиля (ч. 2 ст. 326 УК РФ), из-за того что полицейские якобы получали взятки от автомобилистов, используя для этого Ford Focus с архивным регистрационным знаком.

В пресс-службе Ленинского райсуда Ростова сообщили «Ъ-Юг», что последний раз мера пресечения в виде ареста Дмитрию Горинову продлевалась до 11 апреля, после этого он, вероятно, вышел из СИЗО.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону