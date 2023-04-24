Гаишников заподозрили по всем статьям

Следственный комитет России (СКР) заподозрил ряд бывших сотрудников ГИБДД в Ростовской области в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и использовании подложного номера машины. Полицейских обвиняют в вымогательстве денег у автомобилистов на федеральной трассе М-4 «Дон». Некоторые фигуранты также заподозрены в том, что они не составляли протоколы в отношении нарушителей, в том числе водителей, ездивших без прав. По версии следствия, часть задержанных гаишников использовали для получения взяток автомобиль с архивным регистрационным знаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Главным следственным управлением СКР возбуждены уголовные дела в отношении ряда сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области.

Экс-командира взвода Дмитрия Горинова, а также бывших инспекторов Григория Макуева, Александра Мусатова, Евгения Корниенко, Илью Шестакова, Олега Стоякина и Романа Толмачева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании подложного номера автомобиля (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 326 УК РФ). Все они были уволены в июне прошлого года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как указано в материалах дела, полицейские работали на 1041-м километре трассы М-4 «Дон» и получали взятки от автомобилистов, используя для этого Ford Focus с подложным (архивным) регистрационным знаком.

С ноября 2020 года по декабрь 2021 года сотрудники ДПС якобы не составили административные протоколы на трех автомобилистов, ранее лишенных водительских прав.

Также фигуранты не приняли мер по факту обнаружения у одного из этих автомобилистов наркотиков в машине, считают следователи.

Кроме того, в отношении Дмитрия Горинова, Евгения Корниенко, Ильи Шестакова, Олега Стоякина и инспектора Андрея Денисенко, впоследствии уволенного по статье, возбуждено второе дело о злоупотреблении полномочиями и взяточничестве (ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ). В рамках него полицейских обвиняют в том, что с августа по декабрь 2021 года при несении службы на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» они не составляли административные протоколы в отношении нарушителей и получили от автомобилистов не менее 398 тыс. руб.

Еще двух действующих, но отстраненных от работы на время следствия сотрудников этого же батальона — старшего инспектора Алексея Перепелицу и инспектора Дмитрия Колесникова — заподозрили в аналогичном преступлении (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, за один день в ноябре 2021 года они получили не менее 123 тыс. руб. от водителей, нарушивших административное законодательство.

Все упомянутые экс-полицейские заключены под стражу.

О раскрытии первых эпизодов злоупотреблений со стороны сотрудников Донского отдельного батальона СКР и МВД сообщили год назад. Как тогда поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники схемы в том числе фотографировали проезжающие автомобили и при помощи графического редактора создавали «фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения».

«Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений»,— отметила госпожа Волк. По ее данным, под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. до 500 тыс. руб.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону