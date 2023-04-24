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Коммерсантъ FM
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Гаишников заподозрили по всем статьям

В Ростовской области расследуется дело о взяточничестве и злоупотреблениях

Следственный комитет России (СКР) заподозрил ряд бывших сотрудников ГИБДД в Ростовской области в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и использовании подложного номера машины. Полицейских обвиняют в вымогательстве денег у автомобилистов на федеральной трассе М-4 «Дон». Некоторые фигуранты также заподозрены в том, что они не составляли протоколы в отношении нарушителей, в том числе водителей, ездивших без прав. По версии следствия, часть задержанных гаишников использовали для получения взяток автомобиль с архивным регистрационным знаком.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Главным следственным управлением СКР возбуждены уголовные дела в отношении ряда сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области.

Экс-командира взвода Дмитрия Горинова, а также бывших инспекторов Григория Макуева, Александра Мусатова, Евгения Корниенко, Илью Шестакова, Олега Стоякина и Романа Толмачева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании подложного номера автомобиля (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 326 УК РФ). Все они были уволены в июне прошлого года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как указано в материалах дела, полицейские работали на 1041-м километре трассы М-4 «Дон» и получали взятки от автомобилистов, используя для этого Ford Focus с подложным (архивным) регистрационным знаком.

С ноября 2020 года по декабрь 2021 года сотрудники ДПС якобы не составили административные протоколы на трех автомобилистов, ранее лишенных водительских прав.

Также фигуранты не приняли мер по факту обнаружения у одного из этих автомобилистов наркотиков в машине, считают следователи.

Кроме того, в отношении Дмитрия Горинова, Евгения Корниенко, Ильи Шестакова, Олега Стоякина и инспектора Андрея Денисенко, впоследствии уволенного по статье, возбуждено второе дело о злоупотреблении полномочиями и взяточничестве (ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ). В рамках него полицейских обвиняют в том, что с августа по декабрь 2021 года при несении службы на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» они не составляли административные протоколы в отношении нарушителей и получили от автомобилистов не менее 398 тыс. руб.

Еще двух действующих, но отстраненных от работы на время следствия сотрудников этого же батальона — старшего инспектора Алексея Перепелицу и инспектора Дмитрия Колесникова — заподозрили в аналогичном преступлении (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, за один день в ноябре 2021 года они получили не менее 123 тыс. руб. от водителей, нарушивших административное законодательство.

Все упомянутые экс-полицейские заключены под стражу.

О раскрытии первых эпизодов злоупотреблений со стороны сотрудников Донского отдельного батальона СКР и МВД сообщили год назад. Как тогда поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники схемы в том числе фотографировали проезжающие автомобили и при помощи графического редактора создавали «фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения».

Более 20 ростовских полицейских заподозрили во взятках

«Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений»,— отметила госпожа Волк. По ее данным, под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. до 500 тыс. руб.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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