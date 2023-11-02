На СвЖД перевозки пассажиров в дальнем следовании выросли на 17,2%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в октябре было отправлено 2,7 млн пассажиров, что на 9,8% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении было отправлено 2 млн пассажиров (7,6%) в дальнем следовании — 0,7 млн (+17,2%). Пассажирооборот в октябре составил 679 млн пасс-км (+10,5% к октябрю 2022 года). Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом за десять месяцев на СвЖД было отправлено 26,9 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 20,2 млн пассажиров (+9,5%), в дальнем следовании — 6,7 млн (+11,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала года вырос на 8,6% и составил 7,2 млрд пасс-км.

В сентябре с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 8,7% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении было отправлено 2,2 млн пассажиров (+8,7%), в дальнем следовании — 0,6 млн (+8,6%).

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на период ноябрьских праздников СвЖД временно изменит расписание некоторых пригородных поездов. Кроме того, на туристические маршруты «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург» можно купить билеты за 120 дней до отправления.

Полина Хабарова

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