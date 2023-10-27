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СвЖД начала продажу билетов на зимние рейсы ретропоезда «Уральский экспресс»

Свердловская железная дорога (СвЖД) начала продажу билетов на туристические маршруты «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург». Как сообщили в пресс-службе СвЖД, билеты можно купить за 120 дней до отправления.

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ретропоезд «Уральский экспресс» состоит из легендарных локомотивов, в том числе на паровой тяге. Вагоны оформлены по эскизам начала XX века.

Поезд будет останавливаться на следующих пунктах: Шувакиш, Верхняя Пышма Музей, Шувакиш Туристический. «Вечерний Екатеринбург» — кольцевой маршрут «Уральского экспресса».

Полина Хабарова

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