Александр Хинштейн опроверг слухи о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ЧВК «Вагнер» не вошла в состав Росгвардии. Сообщение появилось в его Telegram-канале 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Депутат обратил внимание на многочисленные публикации в соцсетях и Telegram-каналах, в которых говорится о том, что бывшие подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в состав Росгвардии. Накануне, 1 ноября, такая публикация появилась в СМИ: портал 59.ru опубликовал сообщение о том, что пермское представительство ЧВК «Вагнер» начало набор бойцов в ЧВК, которая стала частью Росгвардии. Сообщалось, что главой подразделения Росгвардии, в которое вошла частная военная компания, стал Павел Пригожин, сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению»,— подчеркнул депутат.

Юридический статус частной военной компании «Вагнер» не раз становился темой для дискуссий. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что с юридической точки зрения компании «Вагнер» не существует, а «ЧВК “Вагнер”» следует воспринимать как журналистское наименование. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер», с которой перестало сотрудничать российское правительство после мятежа, заключили контракты с Минобороны и продолжат участвовать в боевых действиях.

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