Президент Владимир Путин опроверг существование ЧВК «Вагнер»

Глава Российской Федерации Владимир Путин опроверг существование ЧВК «Вагнер» с юридической точки зрения. Эту тему он поднял в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего ЧВК «Вагнер» — это «журналистское наименование, а с юридической точки зрения такой структуры в России не было. Путин подчеркнул, что власти не сошлись во мнении нужны ли частные военные компании в стране. Глава государства отметил, что у «Вагнера» был «корявый» опыт, так как деятельность этой компании не была основана на законе.

После президент отметил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Минобороны РФ и теперь будут участвовать в боевых действиях. Путин признал, что в оплате труда участников организации наличными средствами, есть и его вина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Путин озвучил детали расследования уголовного дела по факту крушения самолета под Тверью. Он указал, что в телах погибших обнаружили фрагменты ручной гранаты.

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