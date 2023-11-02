Самозанятым мало лимита

В России задумались о пересмотре лимита заработка для самозанятых. Сейчас он составляет 2,4 млн руб. Если годовой доход гражданина не превышает эту сумму, платить налоги ему разрешено по сниженным ставкам — 4-6%. Потолок установили в 2019 году. С тех пор зарплаты в России успели значительно вырасти, отмечают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Поэтому в РСПП считают, что необходимо повысить планку в два раза. Предложение уже направили в Госдуму. Могут ли парламентарии утвердить инициативу на законодательном уровне? Разбирался Иван Хорушевский.

В РСПП провели простые подсчеты: с 2019 года средние доходы россиян увеличились на 60-70%, инфляция составила 40%. А лимиты для самозанятых при этом пересмотрены не были. Хотя граждане, которые работают на себя, по статистике «Опоры России», тоже стали получать больше. Точнее в четыре раза больше, если сравнивать показатели прошлого года с 2020-м.

Однако чтобы пользоваться всеми преимуществами специального налогового режима, самозанятым по-прежнему нельзя выходить за пределы почти 2,5 млн руб. дохода в год. Укладываются в обозначенные законом рамки не все, говорит председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Автомобили у нас подорожали в 2,5-3 раза. Отсюда, соответственно, неуклонно будет и дальше расти стоимость поездки в такси. На Maybach в Москве доходность, конечно, повыше. И остается два месяца до конца года, а у многих уже закончился лимит. Водители из-за этого переподключаются через компании».

Одним словом, истратившие лимит, так или иначе, могут пытаться спрятать «лишние» доходы. За это, кстати, грозит штраф от 20% до 100% от утаенной суммы. Можно оставаться в легальном поле и отдать в казну 13% заработка, полученного сверх потолка. Или открыть ИП, но тогда придется платить НДС, НДФЛ, а также страховые взносы за себя и за сотрудников, если они есть.

Помимо обширного перечня обязательств перед бюджетом у индивидуальных предпринимателей несопоставимо больший по сравнению с самозанятыми документооборот. Все это заставляет россиян оставаться «в тени», отмечает советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Даже если есть желание платить налоги, то делать все в правильно оформленном виде хлопотно. Режим самозанятого лица предельно упростил документооборот, там все электронное, все в телефоне. Даже если у мастера руки испачканы маслом, он всегда может нажать две кнопки в приложении и спокойно выбить чек. Если самозанятый прилично зарабатывает, почему бы не поощрить его и не увеличить для него такой порог, упростив при этом процедуру оформления доходов?»

В РСПП утверждают, что повышение лимита помогло бы улучшить собираемость налогов. Аналогичный аргумент был и у ЛДПР, которая еще летом пробовала добиться пересмотра правил в парламенте. Тогда в дискуссию вмешалось правительство, утверждая, что идея не принесет пользы бюджету. Того же мнения и депутаты, рассказал “Ъ FM” заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов:

«Налог на самозантых привязан к базовой цифре, которая ниже, чем подоходный в целом по стране — 4%, а не 13%. Поэтому, если повышать эту базовую цифру для самозанятых, возникает вопрос: а сколько потеряет федеральный бюджет? Не думаю, что сейчас надо принимать такое решение, учитывая значительную массу бюджетных расходов, которые мы уже одобрили и будем одобрять».

К слову, правительство летом подсчитало количество самозанятых, доход которых превышает 2,5 млн руб. По данным кабинета министров, их меньше 1% от общего числа россиян, работающих на себя.

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