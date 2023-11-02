Главком ВСУ Залужный заявил о превосходстве российской авиации и систем РЭБ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для британского издания The Economist заявил, что на данный момент российская авиация превосходит украинскую, за счет этого Москва имеет преимущество в военном конфликте. Также, по его словам, Россия опережает Украину и по качеству работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет". Кроме того, Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи»,— пояснил господин Залужный.

Он также добавил, что РФ в ходе военного конфликта на Украине успела серьезно модернизировать силы РЭБ. «В этой области Россия превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время, также РФ проводит модернизацию систем РЭБ»,— уточнил главком ВСУ.

По мнению Валерия Залужного, сейчас конфликта на Украине переходит «в позиционную фазу», что является негативным сигналом для Украины. Главком ВСУ полагает, что властям страны неизбежно придется «расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию».

1 октября представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что российские военные смогли существенно усовершенствовать применяемые ими беспилотники. Сейчас, по его словам, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил РФ дроны защищены от средств радиоэлектронной борьбы.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов