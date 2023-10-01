В Воздушных силах Украины заявили о защищенности российских БПЛА от средств РЭБ

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские военные смогли существенно усовершенствовать применяемые ими беспилотники. Сейчас, по его словам, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил РФ дроны защищены от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщил господин Игнат в интервью украинскому изданию «Страна», при производстве БПЛА Россия использует новые композитные материалы, из-за которых подавить беспилотники средствами РЭБ зачастую не представляется возможным. Он подчеркнул, что также ВС РФ применяют технологию, при которой БПЛА под воздействием РЭБ не падает, а продолжает полет, после чего восстанавливает связь со спутником.

Кроме того, он отметил, что полностью исключить успешные атаки российских дронов по объектам на территории невозможно. «Беспилотник — цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая. Маленькая скорость — это проблема, для того чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами»,— пояснил Юрий Игнат.

В июле нынешнего года американский телеканал CNN сообщал, что Иран начал помогать России строить завод по производству беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По версии источников канала, сотрудничество с Тегераном может помочь России усовершенствовать выпускаемые дроны и усилить эффективность их применения в зоне военной операции на Украине. Однако российские и иранские власти эту информацию не подтверждали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов