Финансово-строительная корпорация выкупила российские активы японской Nippon Sheet Glass с заводом в Воронеже

Группа компаний «Финансово-строительная корпорация» (ФСК) закрыла сделки по приобретению российских активов японской стекольной корпорации NSG, среди которых Pilkington Glass Russia и STiS. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки не раскрывается.

Pilkington Glass Russia управляет заводом в городе Раменское Московской области. В STiS входит восемь предприятий по изготовлению стеклопакетов и спецпродукции в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре, Набережных Челнах, Саратове, Владимире, Серпухове и в Воронеже.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основное юрлицо группы ООО ГК «ФСК» зарегистрировано в Москве в 2018 году для вложений в уставные капиталы, венчурного инвестирования в том числе посредством инвестиционных компаний. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 202 тыс. руб., чистая прибыль — 41 млн руб. Основатель, президент и бенефициар — Владимир Воронин.

По собственным данным, ФСК занимается строительством с 2005 года в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. В прошлом году ГК объявила о покупке земельных участков во Владивостоке. В «ФСК» входят строительные компании и заводы по производству стройматериалов.

Nippon Sheet Glass основана в 1918 году и является, по собственным данным, одним из крупнейших производителей стекла в мире. На ее предприятиях работает около 25 тыс. человек.

В ФСК отметили, что таким образом наращивают активы в стекольной отрасли. В прошлом году ГК стала новым владельцем стекольных предприятий американской компании Guardian Industries, которые с сентября работают под новым брендом Larta Glass. Под ним будет выпускать продукцию и Pilkington Glass. STiS продолжит работу под текущим брендом.

О смене владельцев липецкого завода по производству картофеля фри читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Картошка очистилась от голландцев».

Алина Морозова

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