Главные новости за 1 ноября. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск
На 82-м году жизни скончался бывший сенатор от Воронежской области Александр Воробьев.
Белгородка пострадала при обстреле Шебекина со стороны Украины 31 октября.
По итогам 2022 года Липецкая область вошла в десятку российских регионов с наибольшим относительным сокращением промышленных отходов.
Курский суд оштрафовал предпринимателя и безработного за вырубку 27 дубов.
В деле экс-главы миграционного отдела белгородского ОМВД появилось три новых статьи.
На аэродроме воронежского авиазавода состоялся первый полет опытного Ил-96-400М.
Прокурор Курской области направил в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Размер материального ущерба региону оценивается в 23 трлн руб.
При обстреле ВСУ белгородского Шебекина ранен сотрудник промпредприятия.
Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали за получение денег от бизнесменов.
Воронежский «Факел» вылетел из Кубка России по футболу.