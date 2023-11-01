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Главные новости за 1 ноября. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск

На 82-м году жизни скончался бывший сенатор от Воронежской области Александр Воробьев.

Белгородка пострадала при обстреле Шебекина со стороны Украины 31 октября.

По итогам 2022 года Липецкая область вошла в десятку российских регионов с наибольшим относительным сокращением промышленных отходов.

Курский суд оштрафовал предпринимателя и безработного за вырубку 27 дубов.

В деле экс-главы миграционного отдела белгородского ОМВД появилось три новых статьи.

На аэродроме воронежского авиазавода состоялся первый полет опытного Ил-96-400М.

Прокурор Курской области направил в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Размер материального ущерба региону оценивается в 23 трлн руб.

При обстреле ВСУ белгородского Шебекина ранен сотрудник промпредприятия.

Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали за получение денег от бизнесменов.

Воронежский «Факел» вылетел из Кубка России по футболу.

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