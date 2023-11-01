Курский суд оштрафовал предпринимателя и безработного за вырубку 27 дубов

Рыльский районный суд Курской области признал 61-летнего предпринимателя из Брянской области Валерия Лущеко и 45-летнего безработного местного жителя Романа Пташкина виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч.3 ст. 260 УК РФ, до семи лет колонии). Их приговорили к штрафам в 2 млн и 1 млн руб. соответственно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Судом установлено, что в период с июля по ноябрь 2021 года осужденные вырубили в Рыльском районе 27 дубов, чем причинили министерству природных ресурсов региона ущерб на 13,7 млн руб. Эта сумма была взыскана в пользу ведомства.

В ходе заседания Лущеко и Пташкин не признали свою вину и отрицали причастность к преступлению. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Тамбовской области дошло до суда дело о незаконной рубке деревьев на 10 млн руб. По версии следствия, 42-летний мужчина незаконно спилил 26 насаждений.

Егор Якимов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте