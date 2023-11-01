Скончался экс-сенатор от Воронежской области Александр Воробьев

На 82-м году жизни скончался бывший сенатор от Воронежской области Александр Воробьев. Об этом сообщила гордума Воронежа, не уточняя причину его смерти.

«Как депутат муниципального совета, он кропотливо и со знанием дела включался в решение городских задач. Его отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к простым воронежцам»,— рассказали в городском парламенте.

Александр Воробьев родился 24 июля 1942 года. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «Преподаватель истории и обществознания». Работал директором департамента государственного контроля администрации Воронежской области. 12 декабря 1993 года был избран в Совет Федерации первого созыва (1994-1996 годы) по Воронежскому двухмандатному избирательному округу №36. С февраля 1994 года стал членом комитета Совфеда по вопросам безопасности и обороны.

Алина Морозова

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