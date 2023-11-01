На аэродроме воронежского авиазавода состоялся первый полет опытного Ил-96-400М

Состоялся первый полет опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, который был изготовлен на ВАСО (филиал ПАО «Ил», которое входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Испытания прошли в штатном режиме на аэродроме воронежского авиазавода. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Полет проходил на высотах до 2 тыс. м на скорости до 390 км/час. Продолжался 26 минут. Самолет пилотировал экипаж, состоящий из четырех человек: командира воздушного судна, шеф-пилота ПАО «Ил», заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зиновьева, бортинженера-испытателя первого класса Павла Литвякова и бортового электрика-испытателя Дмитрия Семенова.

Ил 96-400М — модернизированная версия Ил 96-300, чей парк самолетов успешно эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия» (ФГБУ «СЛО "Россия"», перевозит первых лиц государства, подчиняется управделами президента РФ). Модернизация включает удлинение фюзеляжа, обновление систем и оборудования, установку более мощных двигателей, отечественного пилотажно-навигационного оборудования. Максимальная дальность полета составит 8,1 тыс. км. Вместимость самолета — до 370 пассажиров.

«Новая модернизированная версия самолета дополнит линейку гражданских самолетов "Объединенной авиастроительной корпорации". Она позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране»,— считают в правительстве РФ.

Ранее стартовал поиск подрядчика для проектирования завода мотогондол под Воронежем как подразделения ВАСО. Планируется, что оно будет возведено в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

Алина Морозова

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