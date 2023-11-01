Ущерб Курской области от действий фашистов составил 23 трлн рублей

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурор Курской области Алексей Цуканов направил в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Размер материального ущерба региону на сегодня превышает 23 трлн руб.

Установлено, что с 1941 по 1943 годы длился период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками. Тогда в регионе действовало не менее 36 лагерей противника, в 19 из которых содержались мирные жители. «Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами. Они представляли собой холодные бараки без окон, плотно набитые людьми, не имеющими возможности лечь или сесть. Узников отправляли на тяжелейшие работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали»,— рассказали в прокуратуре и добавили, что мирных жителей и советских военнопленных убивали «путем обескровливания, смертельных инъекций, непосильного труда, расстрелов, их оставляли без одежды на морозе, обливали ледяной водой, захоранивали живыми».

Всего за период оккупации Курской области захватчики убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, более 38,7 тыс. трудоспособных советских граждан вывезены в Германию, «где они стали невольниками Третьего Рейха». Также было полностью сожжено 157 сел.

По словам представителей прокуратуры, изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами уголовных дел и архивными делами. Убийства мирных жителей и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами суда, трибунала.

«Указанное заявление подано в суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости»,— заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Воронежский облсуд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков, причинивших региону ущерб на 11,7 трлн руб.

Подробнее о процессе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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