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При обстреле ВСУ белгородского Шебекина ранен сотрудник промпредприятия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины города Шебекино. По его словам, «часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий». В результате пострадал его сотрудник.

По предварительной информации властей, в момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставляет мужчину в больницу №2 Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Также губернатор рассказал, что повреждения уже зафиксированы в одном из корпусов предприятия. В нем посечены фасад, ограждение и остекление здания. Кроме того, осколками повреждены два автомобиля. Обследование территории продолжают оперативные службы.

Владимир Зоркий

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