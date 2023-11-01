В деле экс-главы миграционного отдела белгородского ОМВД появилось три новых статьи

Управление Следственного комитета России по Белгородской области предъявило бывшему начальнику отдела по вопросам миграции одного из отделов полиции Белгородской области обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии), организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК РФ, до семи лет колонии) и фиктивной постановке иностранца на учет по месту пребывания в России (ст. 322.3 УК РФ, до трех лет колонии). Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя фигурантки. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 41-летней Ольге Никулиной. Ранее ее подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет колонии).

По версии следствия, с февраля по 31 марта 2023 года госпожа Никулина подыскивала через представителей национальных диаспор лиц, которые нуждались в постановке на регистрационный учет. С ее ведома эта процедура была проведена в отношении семи граждан Узбекистана, что позволило им получить разрешение на работу. Законных оснований на это не было.

Кроме того, обвиняемая планировала собрать материалы о привлечении граждан Узбекистана к уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет. Все это было сделано, по мнению обвиняемой, для улучшения показателей работы подразделения.

Алина Морозова

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