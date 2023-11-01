Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали за получение денег от бизнесменов

Прокуратура Белгородской области сообщила о вынесении приговора бывшему заместителю начальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации облцентра. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Константине Нечухрае, которому вменялись три эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и три эпизода получения взяток (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Приговором Свердловского райсуда экс-чиновнику назначено 1,5 млн руб. штрафа с лишением права занимать должности сроком на пять лет.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе исполнения служебных обязанностей чиновник систематически незаконно получал денежные средства от индивидуальных предпринимателей за размещение ими нестационарных торговых объектов и за непринятие должных мер к пресечению незаконной торговли. По подсчетам обвинения, чиновник получил от предпринимателей порядка 180 тыс. руб.

Первый раз дело Константина Нечухрая было рассмотрено год назад. Тогда Свердловский райсуд Белгорода признал его виновным в злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил штраф в 80 тыс. руб. При рассмотрении кассационного представления прокуратуры приговор был отмен и дело вернулось на новое рассмотрение.

Сергей Толмачев