Воронежский «Факел» вылетел из Кубка России по футболу

В заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу воронежский «Факел» уступил в гостях ФК «Сочи» - 2:0 и завершил свое выступление в этих соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Встреча шестого тура Пути РПЛ Кубка России была решающей для обеих команд. Хозяева выставили на нее практически основной состав и добились результата уже в первом тайме: после сольных проходов отличились атакующие полузащитники Никита Бурмистров (29 минута) и Тимофей Маргасов (42-я). Гости только во втором тайме начали выпускать на поле игроков первого состава, н оим уже не удалось повлиять на результат.

После этой победы «Сочи» набрал восемь очков и занял третье место в группе А, благодаря чему команда продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. «Факел» занял последнее место, хотя успел заработать шесть очков.

Уже 4 ноября воронежцев ждет встреча с «Ахматом» в Грозном в рамках 14-го тура РПЛ. До этого «Факелу» удалось обыграть на домашнем стадионе московский «Спартак».

Владимир Зоркий