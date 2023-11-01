Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Факел» вылетел из Кубка России по футболу

В заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу воронежский «Факел» уступил в гостях ФК «Сочи» - 2:0 и завершил свое выступление в этих соревнованиях.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Встреча шестого тура Пути РПЛ Кубка России была решающей для обеих команд. Хозяева выставили на нее практически основной состав и добились результата уже в первом тайме: после сольных проходов отличились атакующие полузащитники Никита Бурмистров (29 минута) и Тимофей Маргасов (42-я). Гости только во втором тайме начали выпускать на поле игроков первого состава, н оим уже не удалось повлиять на результат.

После этой победы «Сочи» набрал восемь очков и занял третье место в группе А, благодаря чему команда продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. «Факел» занял последнее место, хотя успел заработать шесть очков.

Уже 4 ноября воронежцев ждет встреча с «Ахматом» в Грозном в рамках 14-го тура РПЛ. До этого «Факелу» удалось обыграть на домашнем стадионе московский «Спартак».

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...