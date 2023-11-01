Липецкая область вошла в топ-10 регионов с наибольшим сокращением промышленных отходов

По итогам 2022 года Липецкая область вошла в десятку российских регионов с наибольшим относительным сокращением промышленных отходов. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора. В Липецкой области стало меньше промышленного мусора на 28,9% (3,5 млн до 2,5 млн т).

Наибольшее в стране сокращение промышленных отходов показала Ростовская область (-59,1% или - 8,9 млн т). На втором месте Марий Эл (-58,6% или -438,5 тыс. т), на третьем — Севастополь (-47,3% или -1,67 млн т).

По Черноземью за Липецкой областью по снижению генерации промышленных отходов следует Курская область, где количество мусора сократилось на 20,2% (с 48,7 млн до 38,9 млн т). Воронежская область, также не попавшая в федеральную десятку, сократила образование отходов — на 13,9% (с 6,4 млн до 5,5 млн т).

Другие регионы Черноземья продемонстрировали обратную динамику. В Тамбовской и Орловской областях количество промышленного мусора увеличилось на 2,6% (с 1,78 млн до 1,83 млн т и с 3,67 млн 3,77 млн т соответственно). Белгородская область также показала рост отходов на 1,9% (со 155 млн до 158 млн т).

По подсчетам FinExpertiza, в целом по России объем сгенерированных отходов вырос до рекордных 9 млрд т, что на 6,7% выше показателя 2021 года (8,45 млрд т). Наибольший рост показали Кузбасс (+234,2 млн т), Якутия (+145,4 млн т) и Сахалинская область (+104,9 млн т). «Этому способствовал рост промышленного производства во многих отраслях энергетического сектора, металлургии и машиностроения, связанного с ОПК. Основную массу дополнительного прироста промышленных отходов, или 678,3 млн т, обеспечила добыча угля, традиционно наиболее "грязная" из всех отраслей. Еще 63,9 млн т отходов добавило металлургическое производство, а 22,1 млн т — производство текстильных изделий», — приводит данные член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Об экологических проблемах в Воронежской области читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Загрязнения пошли по руслам».

Егор Якимов

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