Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре замедлил рост

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 53,8 пункта, что немного ниже в сравнении с показателями сентября (54,5 пункта). Об этом говорится в анализе агентства S&P Global.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечают аналитики S&P Global, в октябре состояние российского производственного сектора улучшалось уверенными темпами. Это объясняется увеличением объема российского производства за счет увеличения числа заказов. Что, в свою очередь, было вызвано увеличением спроса на внутреннем рынке. Экспортные заказы в октябре, напротив, выросли незначительно.

Также фиксируется рост числа невыполненных работ в связи с увеличением нагрузки на производственные мощности и недостатком сырья. В свою очередь, за счет инфляционного давления, которое осталось значительным, заметно выросли производственные затраты и цены готовой продукции. Темп увеличения продаж готовой продукции ускорился третий месяц подряд и стал самым резким с марта 2011 года.

Александра Горошилова