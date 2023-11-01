В Красногорском районе Удмуртии не смогли выбрать главу

Нового главу Красногорского района Удмуртии не смогли избрать на сессии районного совета 31 октября. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в приемной председателя совета депутатов, выборы были признаны несостоявшимися, так как ни один кандидат не смог набрать необходимого количества голосов депутатов. В районном совете 21 депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего на конкурс на пост главы Красногорского района заявки подали шесть человек, из них конкурсная комиссия отобрала двоих. Это первый заместитель главы администрации Красногорского района Наталья Чернышова и заместитель главы администрации Глазовского района по работе с территориями Екатерина Волкова.

Будет проведен повторный конкурс на пост главы района.

Напомним, должность стала вакантной после ухода Дмитрия Клабукова в июне 2023 года. Тогда глава Удмуртии Александра Бречалова попросил прокурора региона Артема Николаева разобраться в ситуации, сложившейся вокруг строительства детской площадки в деревне Удмуртский Караул. Работы не завершились, однако акты выполненных работы уже были подписаны. Позднее Дмитрию Клабукову было предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Район он возглавлял с июня 2022 года. Его предшественник Владимир Корепанов, был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК России).