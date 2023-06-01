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Дмитрий Клабуков покинет должность главы Красногорского района Удмуртии после инцидента с детской площадкой

Глава Красногорского района Удмуртии Дмитрий Клабуков принял решение покинуть пост по собственному желанию. Соответствующее заявление он передал в районный Совет депутатов, который рассмотрит его на очередной сессии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Последним рабочим днем станет 1 июня.

Фото: Дмитрий Клабуков, vk.com

Фото: Дмитрий Клабуков, vk.com

Должность господин Клабуков занял в июне 2022 года. На посту он сменил Владимира Корепанова, которого признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК России)

Напомним, 29 мая глава Удмуртии Александр Бречалов попросил прокурора региона Артема Николаева разобраться в ситуации, сложившейся вокруг строительства детской площадки в деревне Удмуртский Караул. Работы не завершились, однако акты выполненных работы уже были подписаны. Глава Красногорского района Дмитрий Клабуков назвал это «вопросом доверия».

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