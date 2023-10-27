Экс-главу района Удмуртии будут судить за подлог с детской площадкой

В Удмуртии перед судом предстанет 36-летний экс- глава Красногорского района, которого обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина в августе 2022 года заключил муниципальный контракт на поставку оборудования и установку детской площадки в одном из населенных пунктов района. В декабре он подписал акт приемки детской площадки, которой на тот момент не было. Причиной стала личная заинтересованность, а именно то, что мужчина не желал возвращать в бюджет выделенные на эти цели средства.

Напомним, что главой Красногорского района Удмуртии в июне 2022 года стал Дмитрий Клабуков. На посту он сменил Владимира Корепанова, которого признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК России). Отметим, что инцидент с детской площадкой в мае 2023 года привлек внимание главы региона Александра Бречалова, который попросил прокурора региона Артема Николаева разобраться в ситуации с объектом в деревне Удмуртский Караул. Глава Красногорского района Дмитрий Клабуков назвал это «вопросом доверия».