Главные новости к утру 1 ноября

Число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ранее сообщалось об аресте семерых участников беспорядков.

Президент США Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины, сообщили в бюджетном управлении Белого дома. Господин Байден наложит вето на данный документ в случае, если он будет принят Конгрессом.

Немецкий фармпроизводитель Bayer отказался от компенсации в более чем 400 млн руб. от «Нативы» (переименована в «Спектр») за использование патентов на противораковый препарат сорафениб. Подробнее.

Чили отзывает своего посла в Израиле из-за «неприемлемых нарушений гуманитарного права» и многочисленных атак израильской армии на сектор Газа, сообщил президент страны Габриэль Борич.

Вооруженные силы Украины в последнее время сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в ходе боевых действий, сообщил полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх.

Армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений, сообщает телеканал Al Arabiya. Если действия ЦАХАЛа окажутся успешными, то израильские военные смогут начать продвижение вглубь палестинского анклава.

Банк ВТБ решил с 1 ноября 2023 года повысить ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 п.п. Также ВТБ подал иск к бывшей дочерней структуре — VTB Bank (Europe) SE. Российский банк, пытающийся взыскать с бывшей «дочки» более €112 млн, теперь попросил суд наложить запрет на подачу исков в иностранных судах. Подробнее об иске.

Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй сообщил, что иранские власти и военные планировали покушения на американских чиновников. По его данным, планировавшиеся покушения предполагалось совершить непосредственно на территории Соединенных Штатов.

О предстоящих 1 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».