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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 1 ноября

Госдума соберется на пленарное заседание. Во время заседания депутаты рассмотрят обращение парламентариев к ООН из-за гибели детей в Газе.

1-3 ноября в Москве пройдут плановые тактико-специальные учения ФСО.

Железнодорожный районный суд Рязани планирует огласить приговор по резонансному делу об убийстве местной жительницы Елены Логуновой, тело которой искали более года.

В Скопине районный суд рассмотрит дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, с участием присяжных.

1 ноября начнется призыв на срочную службу из отдельных территорий, приравненных к районам Крайнего Севера.

В Ейске жильцы дома, во дворе которого в октябре 2022 года упал Су-34, как ожидается, смогут вернуться в свои квартиры.

Глава ФРС США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания федерального комитета по открытым рынкам. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.

1-2 ноября пройдет визит президента Франции Макрона в среднеазиатские республики.

На стартовом комплексе 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде состоится запуск американского многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС.

В Нью Йорке состоится пленарное заседание 78-й сессии Генассамблеи ООН.

В Женеве состоится заседание Генерального совета ВТО.

В Кембридже запланирована забастовка сотрудников Кембриджского университета.

В Таиланде вступает в силу разрешения туристам из РФ пребывать в стране без визы до 90 дней.

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