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В Самаре осудят мигранта, избившего мужчину на глазах жены и ребенка

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мигранта, избившего мужчину на глазах жены и ребенка. В об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Уроженец одной из среднеазиатских республик обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия), п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка,, п. «а, г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении лица, в связи с выполнением общественного долга).

Инцидент произошел в феврале текущего года в Кировском районе Самары. Жительница города Юлия Судакова пожаловалась в соцсетях, что толпа мигрантов избила ее мужа и заступившегося за него соседа. Она также сообщала о бездействии правоохранительных органов и затягивании возбуждения уголовного дела.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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