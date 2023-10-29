Первый рейс в Абу-Даби запустили из Петербурга

Первый рейс авиакомпании Etihad Airways из Пулково в Абу-Даби отправился в воскресенье, 29 октября. Полеты будут совершаться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Компания использует самолет Boeing 787 Dreamliner. В нем предусмотрено 290 мест, из них 28 — бизнес-класс. Первый рейс оказался загружен полностью, 25% пассажиров составили иностранцы. В Пулково рассчитывают, что доля пассажиров из-за рубежа на направлении вырастет до 50%.

Как заявила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, сейчас наблюдается рост спроса на рейсы в страны Ближнего Востока.

«У нас увеличивается выездной поток на Арабские Эмираты, плюс мы ожидаем увеличение въездного потока из ОАЭ. <...> На дубайском направлении спрос по отношению к прошлому году вырос на 70%, на египетском — на 55%. Мы ожидаем увеличение спроса до 100%»,— отметила госпожа Халваши.

Председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев добавил, что у компании Etihat Airways более 100 направлений полета. Среди них — Вьетнам, Китай, Индонезия, Иран. Абу-Даби сможет стать возможностью трансфера, в том числе для иностранных туристов в Северной столице.

«Для туризма Санкт-Петербурга это очень нужные гости, очень высокодоходные. Для сравнения: средний чек среднестатистического туриста в Санкт-Петербурге составляет около 38-40 тысяч за поездку. Туристы из стран Ближнего Востока оставляют больше 100 тысяч. Они прибывают не на один день, заинтересованы в высоком уровне сервиса»,— прокомментировал господин Корнеев.

Цены на билеты могут отличаться в зависимости от даты покупки и класса обслуживания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из Пулково возобновили рейсы в Египет.

Анастасия Захарова

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