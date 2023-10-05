Самолеты до Абакана впервые запускают из Петербурга с 30 октября

Из Пулково впервые запустят регулярные рейсы до столицы Хакасии — город Абакан. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании петербургского аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Направление будет обслуживать компания NordStar. Полеты предполагается выполнять два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Вылет из Петербурга планируется в 11:00, прибытие в Абакан — в 19:55 (время в пути составит 4 часа 55 минут). В обратном направлении вылет запланирован на 21:05, прибытие в город на Неве — в 22:35 (время полета — 5 часов 30 минут).

Отметим, что с начала года аэропорт Пулково запустил уже восьмое направление. Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце октября появится направление в Хургаду.

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте