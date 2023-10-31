Чистая прибыль Samsung сократилась по итогам квартала на 38%

Samsung Electronics представила финансовый отчет за третий квартал года. Данные в нем практически совпали с предварительными подсчетами, которые были опубликованы компанией в начале месяца. Так, выручка компании снизилась на 12%, составив 67,4 трлн вон ($49,9 млрд), а операционная прибыль упала на 78%, до 2,4 трлн вон ($1,8 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji, Reuters Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Как следует из сегодняшнего отчета, чистая прибыль компании по итогам квартала составила 5,84 трлн вон ($4,34 млрд). Это на 38% хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению со вторым кварталом этого года объем чистой прибыли вырос более чем втрое.

Подразделение Samsung по выпуску микрочипов по-прежнему несет убытки из-за возникшего избытка в объемах производства. Однако если в первом и втором кварталах нынешнего года убытки этого подразделения превышали 4 трлн вон, то в этом квартале они составили 3,7 трлн вон.

Еще в апреле Samsung сообщила о планах существенного сокращения производства чипов памяти. При этом компания, как и аналитики, ожидает восстановления уровня спроса на чипы памяти в четвертом квартале и в следующем году. Вместе с тем компания намерена нарастить выпуск микрочипов, необходимых для работы нейросетей и крупных вычислительных центров.

После публикации финансовой отчетности акции Samsung Electronics на Корейской фондовой бирже снижаются на 0,6%. При этом корейский фондовый индекс KOSPI сегодня снижается на 1,4%.

Кирилл Сарханянц