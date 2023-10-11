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Коммерсантъ FM
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Прибыль Samsung в третьем квартале упала на 78%

Сегодня, 11 октября, южнокорейская корпорация Samsung Electronics опубликовала предварительные данные о выручке и прибыли за третий квартал. Выручка компании снизилась почти на 13%, составив 67 трлн вон ($50 млрд). Операционная прибыль упала на 78%, до 2,4 трлн вон ($1,8 млрд).

Выручка Samsung оказалась на 11,5% больше, чем во втором квартале, а операционная прибыль превысила показатели прошлого квартала более чем втрое. Акции компании после публикации отчетности выросли на 3%, поскольку накануне аналитики ожидали более значительного падения прибыли — 80%.

Результаты Samsung за последние несколько кварталов связаны прежде всего с сокращением спроса на чипы памяти, в результате чего у компании скопились значительные их запасы. Еще в апреле Samsung сообщила о планах существенного сокращения производства чипов памяти. По мнению аналитиков, цены на чипы памяти, скорее всего, достигли своего минимума в третьем квартале и теперь постепенно начнут восстанавливаться, а цены на некоторые типы таких чипов уже начали расти. «Хотя ситуация в бизнесе по производству чипов не слишком хорошая, снижение цен на чипы памяти смягчается, и дальнейшее падение будет ограниченным»,— считает аналитик Daol Investment & Securities Ко Ен Мин.

Яна Рождественская

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