«Брусника» начала сносить дома в квартале на Челюскинцев для строительства школы

Уральская компания «Брусника» приступила к сносу домов в квартале вдоль улицы Челюскинцев, чтобы расчистить место для строительства школы. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», снести должны семь домов на улице Энергостроителей. Речь про дома № 10, 8а, 6а, 4, 4а, 5, 2.

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Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, завершить работы и убрать мусор хотят 10 ноября. Полностью расселить эту площадку и сформировать участок под будущую школу должны в течение 2024 года. В квартале запроектирована школа на 1,1 тыс. мест.

Напомним, компания также планирует снести хоспис на Челюскинцев, 5, так как здание попадает в зону будущей застройки девелопера. Взамен этого девелопер готов построить новый в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на Уралмаше.

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