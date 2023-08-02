«Брусника» показала проект семиэтажного хосписа, который планирует начать строить на Уралмаше в 2024 году

Уральская девелоперская компания «Брусника» планирует начать строительство хосписа на Уралмаше в 2024 году. Как рассказала директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова, сейчас компания обсуждает с региональными властями возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). «В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году»,— прокомментировала господа Лушникова.

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Как рассказали в компании, девелопер завершает проектирование паллиативного центра. Заявляется, что он будет в три раза больше действующего. Напомним, компания планирует снести хоспис на Челюскинцев, 5, так как здание попадает в зону будущей застройки девелопера. Взамен этого застройщик возведет паллиативное отделение на территории ГКБ №14 на Уралмаше. В компании отмечают, что вопрос закрытия старого хосписа и передача «Бруснике» участков под ним будет решаться только после запуска нового медучреждения.

Согласно проекту, новое паллиативное отделение на Уралмаше будет рассчитано на 185 человек, действующее — только на 55. «В основу концепции центра архитекторы заложили идею рекреации — своеобразного отеля длительного пребывания или дома отдыха, в котором приятно и комфортно находиться. Центр отражает современное представление о паллиативной помощи, которое строится на тезисе "если человека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь"»,— прокомментировали в компании. В здании оборудуют пространства для проведения времени с родственниками, камерный парк.

В здании будет семь наземных этажей и один подвальный. На первом этаже в холле будет работать общественный центр — это лобби с буфетом и гардеробом. Также его можно будет трансформировать под мероприятие или кинопоказ. С главным холлом расположится отделение респираторной поддержки с размещением на одного, двух или четверых пациентов, а также санитарные и манипуляционные помещения.

Со второго по шестой этажи находятся отделения паллиативной помощи с палатами. В центре каждого этажа выделена небольшая зона отдыха. Седьмой этаж отдан под административные помещения персонала — кабинет главврача, офис выездной службы паллиативной помощи, актовый зал для совещаний. Также на седьмом этаже предусмотрена общественная терраса для отдыха медперсонала. За зданием хосписа будет зеленый двор с местами отдыха.

Мария Игнатова

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