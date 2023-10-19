«Брусника» начнет сносить дома в квартале на Челюскинцев для строительства школы

Уральская компания «Брусника» планирует приступить в конце октября к сносу домов в квартале вдоль улицы Челюскинцев, чтобы расчистить место для строительства школы. Как указано на сайте компании, снести хотят семь домов на улице Энергостроителей. Речь про дома № 10, 8а, 6а, 4, 4а, 5, 2.

Как указано на сайте, начать работы хотят 23 октября, а завершить до конца 2024 года. Напомним, в квартале запроектирована школа на 1,1 тыс. мест.

«Мы планируем расселить эту площадку и сформировать участок под будущую школу в течение 2024 года. Внешний облик и интерьеры здания будут проектировать архитекторы "Брусники"»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Напомним, в сентябре глава Екатеринбурга Алексей орлов подписал постановление о сносе многоквартирного дома на улице Челюскинцев, 3а. Двухэтажный дом находится недалеко от перекрестка с улицей Папанина. Данную территорию также будет застраивать «Брусника».

Строительство на данной территории обсуждают несколько лет. В феврале 2020 года на градостроительном совете застройщик предложил снести старые дома и построить на их месте высотные здания. Общая площадь проектируемой территории составляет 35 га, из них 14 га — по программе развития застроенных территорий. Всего планируется построить 300 тыс. кв. м жилья.

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