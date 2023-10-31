Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность — 14%

Сбербанк (MOEX: SBER) вновь повысил ставки по вкладам в рублях — СберВкладу, «Лучший %», «Управляй+». Максимальную доходность — 14% — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%. Выгоднее всего сейчас открывать в Сбере вклад на шесть месяцев»,— прокомментировал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

27 октября Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% из-за ускорившейся инфляции. К ослаблению ставки, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, можно будет перейти в 2024 году «после устойчивого снижения инфляции». Следующие заседание совета директоров Банка России запланировано на 15 декабря 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подставка под елку».

Милена Костерева