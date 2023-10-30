На проект развития горнолыжного курорта «Газпром» в Сочи направят 967 млн рублей

ООО «Газпром проектирование» направит 966,9 млн руб. на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Развитие горнолыжной инфраструктуры ГТЦ ПАО "Газпром". Склоны H, G». Об этом говорится на сайте госзакупок.

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Развивать горнолыжный курорт в Сочи будут в три этапа. Сначала планируют заменить пассажирскую подвесную канатную дорогу «Псехако II-H» на новую с более высокой пропускной способностью. На втором этапе планируется реконструкция канатной дороги «Псехако II-G», на третьем — буксировочных канатных дорог «Псехако-Е» и «Псехако-С». Это необходимо для увеличения пропускной способности горнолыжной инфраструктуры и повышения маркетинговой привлекательности курортов «Газпром».

Победителю торгов также нужно будет подготовить комплект документов и материалов для последующего оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки или их части, которые нужны для инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов компании.

Подавать заявки на участие можно до 3 ноября 2023 года. Итоги торгов будут подведены 8 ноября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром проектирование» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2000 году. Компания принадлежит ПАО «Газпром». В 2022 году выручка предприятия составила 34,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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