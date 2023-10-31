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Коммерсантъ FM
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Рис — благородное дело

Связанные с агрохолдингом «Таврос» структуры вложились в новое для себя производство

Работающий на рынках мяса, сахара, сладостей и яиц агрохолдинг «Таврос» Рустема Миргалимова выходит в новую отрасль. Связанные с группой структуры получили доли в компании «Лебеди», которая выращивает и перерабатывает рис на юге России. Актив привлекателен прежде всего потенциалом экспорта риса, несмотря на действующие ограничения на вывоз продукции, говорят эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выпускающее рис ООО «Лебеди» перешло под контроль лиц, которых на рынке связывают с агрохолдингом «Таврос», следует из ЕГРЮЛ. В конце октября по 49% в ООО «Лебеди» и ООО «Лебеди-Агро» получило ООО «Управление агроактивами», еще по 2% — гендиректор и владелец последней Денис Майоров. По 49% в «Лебеди» и «Лебеди-Агро» владеет Александр Шиянов. Представители «Таврос» и «Лебеди» комментарии не предоставили.

«Таврос» управляет 117 тыс. га сельхозземель, выпускает мясо, сахар, кондитерские изделия. Основные активы находятся в Башкирии. В последнее время структуры холдинга инвестируют в производство пищевого яйца (см. “Ъ” от 6 октября). В профиле «Таврос» на портале HeadHunter в числе активов называется птицефабрика «Башкирская», которую «Управление агроактивами» в 2022 году приобрело у группы «Черкизово». А в августе 2023 года к «Таврос» перешли завод кормов и свиноводческий комплекс в Башкирии, которые «Управление агроактивами» ранее получило от холдинга «Эксима». Более 80% УК «Таврос» владеет Рустем Миргалимов, еще 19,01% в конце июня получил Альфа-банк. В октябре доля в 19% перешла ЗПИФ «Агро Капитал», управляемому «Альфа-Капиталом».

«Лебеди», сказано на сайте компании, управляет рисовым заводом в Краснодарском крае, способным перерабатывать 36 тыс. тонн сырца в год с перспективой удвоить показатель. «Лебеди-Агро» занимается рисоводством в Астраханской области. На лето 2022 года, по данным пресс-службы губернатора региона, компания засеяла 4,5 тыс. га риса, в этом году должна увеличить площадь до 7 тыс. га, а в перспективе — до 10 тыс. га. В июне 2023 года правительство Калмыкии также сообщало о планах «Лебеди-Агро» вложить 14,3 млрд руб. в выращивание риса на 10 тыс. га в регионе и производство крупы.

Для «Таврос» производство риса может стать новым направлением, хотя сам Рустем Миргалимов знаком с этим бизнесом. Ранее он был совладельцем и председателем совета директоров агрохолдинга «Разгуляй», бывшего одним из основных производителей риса в стране. Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что, учитывая продажу только 51% долей, скорее всего, сделка была частично в форме cash-in, и деньги пойдут в том числе на развитие ООО «Лебеди». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что новый инвестор может помочь «упаковать» бизнес для повышения эффективности.

Выпущенная «Лебеди» крупа доступна на b2b-площадках в мешках по 25 кг в том числе под маркой Lebedi by Sushi, ориентированной на рестораны азиатской кухни. Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов говорит, что предложения риса для ресторанов в этом сегменте достаточно, а основные поставки идут из стран Азии. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что у «Лебеди» не те масштабы, чтобы инвестировать в бренды для ритейла, да и российский рынок занят сильными игроками. По данным NielsenIQ, в январе—сентябре 2023 года продажи риса снизились год к году на 8,4% в натуральном выражении и на 4,4% в деньгах. На динамику может влиять ажиотажный спрос на крупы весной 2022 года. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что в оптовом звене рис сейчас в среднем стоит 66,5 руб. за 1 кг. За месяц цены выросли на 3,1%, за год — на 8%, подсчитал он.

Илья Шумов отмечает, что привлекательность инвестиции связана в основном с высоким потенциалом экспорта риса, несмотря на действующие до конца 2023 года ограничения на вывоз культуры из России. Экспорт риса и крупы ограничен за исключением поставок в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Дмитрий Рылько указывает, что в мире рис заметно подорожал после ограничения поставок со стороны Индии, а спрос в соседних с Россией странах остается высоким.

Анатолий Костырев

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