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Коммерсантъ FM
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Правительство РФ запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца 2023 года

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на срок до 31 декабря 2023 года, сообщила его пресс-служба в Telegram. Уточняется, что запрет не распространится на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

В пресс-релизе также говорится, что рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.

Правительство объяснило, что соответствующее решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет на вывоз риса и рисовой крупы одобрен подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Минсельхоз запрещал экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Впоследствии запрет был продлен до 30 июня 2023 года.

Эрдни Кагалтынов

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