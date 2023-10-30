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Коммерсантъ FM
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Правкомиссия разрешила «Северстали» не выпускать замещающие облигации

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила горно-металлургической компании «Северсталь» (MOEX: CHMF) не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов. Это следует из пресс-релиза на сайте «Северстали».

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

«Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей»,— говорится в сообщении. Речь идет об облигациях номинальной стоимостью $800 млн и ставкой купона 3,15% годовых с погашением в 2024 году.

22 мая Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года для исполнения обязательств перед держателями евробондов. Замена евробондов позволяет вернуть доступ хотя бы к части активов, которые стали недоступны из-за санкций. Исключение возможно при получении разрешения от правкомиссии.

Лусине Баласян

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