В свердловском парламенте не поддержали запреты абортов

Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области, врач Вячеслав Погудин не поддержал запретительные законы в отношении абортов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции об итогах весенней сессии парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам господина Погудина, запрет искусственного прерывания беременности в Советском Союзе привел к появлению в больницах отделений «криминальных абортов», в которых до 80% женщин умирали от анаэробного сепсиса в течение двух-трех суток.

«Нам не стоит идти вновь по этому пути. Решение об аборте, на мой взгляд, должна принимать каждая женщина и семья самостоятельно, это первое. Второе — с участием опытных врачей, которые могли бы помочь в правильном выборе. Запретительные меры и законы, мне кажется, это не тот путь»,— сказал он.

Его мнение поддержала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Совершенно верно. Мы единодушны в этом мнении»,— сказала она.

Напомним, государственное собрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Мордовия стала первым регионом России, принявшим такой закон. За его нарушения физических лиц будут штрафовать на 5-10 тыс. рублей, юридических — на 100-200 тыс. руб.

Василий Алексеев

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