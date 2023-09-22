Минцифры обсуждает с ФАС отмену платы за раздачу интернета

Минцифры обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и операторами вопрос отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАСом»,— сказал господин Шадаев на полях форума Kazan Digital Week (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Минцифры рассматривает вопрос комплексно: надо, чтобы и скорость росла, и новые стандарты внедрялись. «Поэтому это дополнительные затраты. Естественно, мы считаем, что здесь надо искать золотую середину»,— отметил министр.

В середине сентября ФАС потребовала, чтобы МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца. Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства. На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляла около 100 руб. в месяц.

Лаура Кеффер